Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение сейма Польши принять резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».

Ковитиди напомнила, что в Польше есть силы, которые заинтересованы в захвате западных земель Украины, поэтому Варшава «не имеет морального права» принимать подобного рода резолюции.

«Именно поэтому сегодня на подобного рода политические выпады Россия смотрит достаточно критически», — подчеркнула сенатор.

Ранее сейм Польши принял резолюцию, называющую Россию «государством, поддерживающим терроризм».

В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это «продолжение антироссийской истерики».

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что это решение является заказным действием антироссийской кампании Запада.

В декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что националистические формирования в Польше «спят и видят», как заберут под свой контроль Западную Украину.

В ноябре директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».