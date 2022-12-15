Сенатор Ковитиди: Варшава не имела морального права принимать резолюцию о России
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Ковитиди напомнила, что в Польше есть силы, которые заинтересованы в захвате западных земель Украины, поэтому Варшава «не имеет морального права» принимать подобного рода резолюции.
«Именно поэтому сегодня на подобного рода политические выпады Россия смотрит достаточно критически», — подчеркнула сенатор.
Ранее сейм Польши принял резолюцию, называющую Россию «государством, поддерживающим терроризм».
В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.
По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это «продолжение антироссийской истерики».
В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что это решение является заказным действием антироссийской кампании Запада.
В декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что националистические формирования в Польше «спят и видят», как заберут под свой контроль Западную Украину.
В ноябре директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».
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