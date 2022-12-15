Узнать больше

Захарова оценила решение сейма Польши о признании России поддерживающей терроризм страной

Короткая ссылка
Решение сейма Польши о признании России «страной, поддерживающей терроризм», является заказным действием антироссийской кампании Запада, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова оценила решение сейма Польши о признании России поддерживающей терроризм страной
  • РИА Новости

«Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».

В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить