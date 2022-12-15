Захарова оценила решение сейма Польши о признании России поддерживающей терроризм страной

Решение сейма Польши о признании России «страной, поддерживающей терроризм», является заказным действием антироссийской кампании Запада, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».

В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.