Захарова оценила решение сейма Польши о признании России поддерживающей терроризм страной
- РИА Новости
«Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны», — заявила Захарова в ходе брифинга.
Ранее стало известно, что сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».
В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.