Сейм Польши принял резолюцию, называющую Россию «государством, поддерживающим терроризм»
«Сейм Польской Республики признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства», — приводит РИА Новости текст резолюции.
В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.
23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».
Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил, что резолюция ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» является недружественным шагом.