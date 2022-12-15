Сейм Польши принял резолюцию, называющую Россию «государством, поддерживающим терроризм»

Сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».

«Сейм Польской Республики признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства», — приводит РИА Новости текст резолюции.

В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».

Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил, что резолюция ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» является недружественным шагом.