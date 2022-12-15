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Песков назвал истерикой резолюцию сейма Польши о России

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Резолюция сейма Польши, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм», — это продолжение антироссийской истерики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал истерикой резолюцию сейма Польши о России
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика. Так к этому и относимся», — сказал представитель Кремля журналистам.

Сейм Польши ранее принял резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».

В документе говорится, что Россия якобы нарушает права человека, международное право, Устав ООН и многие другие обязательства.

В МИД России отметили, что такое решение сейма Польши является заказным действием антироссийской кампании Запада.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

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