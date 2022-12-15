Песков назвал истерикой резолюцию сейма Польши о России
- РИА Новости
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«Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика. Так к этому и относимся», — сказал представитель Кремля журналистам.
Сейм Польши ранее принял резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».
В документе говорится, что Россия якобы нарушает права человека, международное право, Устав ООН и многие другие обязательства.
В МИД России отметили, что такое решение сейма Польши является заказным действием антироссийской кампании Запада.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.