Специалист по питанию Смирнова посоветовала скорректировать рацион при стрессе

Заведующая лабораторией демографии и эпидемиологии питания ФИЦ питания и биотехнологии кандидат технических наук Елена Смирнова рассказала, что бесконтрольное потребление пищи при стрессе способно привести к набору лишних килограммов.

Однако если питаться правильно, можно сгладить негативные последствия стресса, отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Смирнова посоветовала в периоды стресса употреблять больше белковых блюд (мясо, молочные продукты, яйца, бобовые), включить в рацион морскую рыбу и растительные масла, а также «медленные углеводы» (овощи, фрукты, зелень, крупы, цельнозерновой хлеб), которые помогут организму восстановить потраченную энергию.

Со своей стороны, врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Виктория Садовская в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как привести себя в форму к праздникам.

Она посоветовала включить в меню больше овощей, отказаться от сладостей, исключить вредные перекусы, а также добавки к блюдам — майонез, кетчуп, варенье и лишнее масло.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как выбрать качественную красную рыбу.