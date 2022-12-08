Диетолог Лазуренко дала рекомендации по выбору красной рыбы

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как выбрать качественную красную рыбу.

«Я рекомендую покупать слабосолёную сёмгу или форель из холодных морей. Она должна быть выловлена в море, а не быть искусственно выращенной. Эти нюансы можно узнать в открытых источниках на сайте производителей. Также в первую очередь нужно смотреть на состав продукта», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, желательно покупать слабосолёную рыбу с небольшим сроком годности.

Со своей стороны, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с радио Sputnik рассказала, что людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта нежелательно употреблять мандарины с косточками.

«Они могут спровоцировать обострение за счёт того, что у них достаточно плотная структура, там содержатся пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую», — уточнила она.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.