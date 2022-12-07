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Лавров: почти 95% дипломатов из недружественных стран устроены на новые места работы

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Практически 95% российских дипломатов из недружественных стран уже устроены на новые места работы, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: почти 95% дипломатов из недружественных стран устроены на новые места работы
  • РИА Новости

Лавров напомнил, что Запад «в припадке злобы объявил персонами нон грата несколько десятков, даже больше сотни» сотрудников российского МИД.

«Понятно, что они в подавляющем большинстве очень опытные, грамотные, способные дипломаты, и их опыт и знания будут применены. И уже практически 95% из тех, кто уехал, мы устроили на новые места работы», — заявил он.

22 июля правительство России расширило перечень недружественных государств, в список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Попадание в список влечёт за собой понижение уровня контактов, отметили в Кремле.

В конце октября правительство России дополнило перечень недружественных стран и территорий, в него включены 11 Британских заморских территорий.

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