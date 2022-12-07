Лавров: почти 95% дипломатов из недружественных стран устроены на новые места работы
- РИА Новости
Лавров напомнил, что Запад «в припадке злобы объявил персонами нон грата несколько десятков, даже больше сотни» сотрудников российского МИД.
«Понятно, что они в подавляющем большинстве очень опытные, грамотные, способные дипломаты, и их опыт и знания будут применены. И уже практически 95% из тех, кто уехал, мы устроили на новые места работы», — заявил он.
22 июля правительство России расширило перечень недружественных государств, в список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Попадание в список влечёт за собой понижение уровня контактов, отметили в Кремле.
В конце октября правительство России дополнило перечень недружественных стран и территорий, в него включены 11 Британских заморских территорий.