Лавров: почти 95% дипломатов из недружественных стран устроены на новые места работы

Практически 95% российских дипломатов из недружественных стран уже устроены на новые места работы, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что Запад «в припадке злобы объявил персонами нон грата несколько десятков, даже больше сотни» сотрудников российского МИД.

«Понятно, что они в подавляющем большинстве очень опытные, грамотные, способные дипломаты, и их опыт и знания будут применены. И уже практически 95% из тех, кто уехал, мы устроили на новые места работы», — заявил он.

22 июля правительство России расширило перечень недружественных государств, в список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Попадание в список влечёт за собой понижение уровня контактов, отметили в Кремле.

В конце октября правительство России дополнило перечень недружественных стран и территорий, в него включены 11 Британских заморских территорий.