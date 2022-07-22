Песков: включение стран в список недружественных влечёт понижение уровня контактов

Включение новых стран в список недружественных России государств повлечёт для них понижение уровня контактов. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, попадание в список недружественных стран влечёт за собой понижение уровня контактов», — заявил Песков.

Он уточнил, что последствия снижения объёма контактов связаны с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.

Ранее правительство России расширило перечень недружественных государств.

В список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

До этого кабмин утвердил перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.