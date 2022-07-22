Песков: включение стран в список недружественных влечёт понижение уровня контактов
- РИА Новости
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«Естественно, попадание в список недружественных стран влечёт за собой понижение уровня контактов», — заявил Песков.
Он уточнил, что последствия снижения объёма контактов связаны с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.
Ранее правительство России расширило перечень недружественных государств.
В список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
До этого кабмин утвердил перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.