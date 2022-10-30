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Кабмин России включил в перечень недружественных стран 11 Британских заморских территорий

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Правительство России дополнило перечень недружественных стран и территорий, в него включены 11 Британских заморских территорий.
Кабмин России включил в перечень недружественных стран 11 Британских заморских территорий
  • РИА Новости

«В перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, включили 11 Британских заморских территорий», — говорится в сообщении на странице кабмина во «ВКонтакте».

Отмечается, что в список добавлены Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Также сообщается, что изначально в перечне были три заморские территории Британии — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Таким образом все Британские заморские территории попали в список недружественных стран.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что МИД России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью Великобритании к подготовке теракта в Чёрном море.

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