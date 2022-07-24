Россия включила острова Гернси, Мэн и Багамские в перечень недружественных

Правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, в него включили острова Гернси и Мэн, а также Багамские.

Распоряжение об этом уже подписано.

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», — сообщило правительство.

Документ утверждён для реализации указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Россияне и российские компании, а также само государство, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях с помощью специального счёта «С».

22 июля правительство России расширило перечень недружественных государств, в список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Попадание в список влечёт за собой понижение уровня контактов, отметили в Кремле.