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Аналитики выяснили, на что россияне тратят больше всего денег перед Новым годом

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, что основными статьями расходов перед Новым годом для россиян являются продукты и подарки. Таковы результаты исследования, которые имеются в распоряжении RT.

Так, в общей сложности на новогодний стол жители страны планируют потратить до 25 тыс. рублей: от 10 тыс. до 15 тыс. планируют потратить 32,6% респондентов, от 15 тыс. до 25 тыс. — 25,8%, от 5 тыс. до 10 тыс. — 28%.

Не менее важная статья расходов опрошенных россиян — подарки. Как выяснили специалисты «АльфаСтрахования», 29,5% респондентов готовы потратить на них от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ещё 27% — от 15 тыс. до 25 тыс., а 25,8% — от 10 тыс. до 15 тыс. В два раза меньше опрошенных — 12,4% — не боятся существенных трат: от 25 тыс. до 50 тыс. рублей.

Экономить россияне готовы в первую очередь на фейерверках (23,5%) и новогодних нарядах (16,6%), говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, чаще всего Новый год респонденты отмечают в узком семейном кругу (почти 41%) или с друзьями (26%).

При этом треть россиян, которые приняли участие в исследовании, в этом году планируют предстоящие праздники провести дома перед телевизором (33,6%) или ходить в гости (25,6%).

16% намерены отправиться в путешествие по России, а 9,3% готовятся выехать на отдых за границу.

Всего в опросе приняли участие почти 1,3 тыс. человек, проживающих в мегаполисах.

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