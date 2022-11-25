Аналитики подсчитали стоимость салата мимоза

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, средняя цена по России с 1 по 23 ноября 2022 года составила 344 рубля 60 копеек. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 8%, отмечают аналитики.

Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 29,7 рубля, сыр — 106,5 рубля, морковь — 11,7 рубля, репчатый лук — 4,7 рубля, яйца — 24 рубля.

Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. На них для приготовления порции салата придётся потратить 168 рублей.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 42 млрд кассовых чеков.