Аналитики подсчитали стоимость салата мимоза
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Так, средняя цена по России с 1 по 23 ноября 2022 года составила 344 рубля 60 копеек. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 8%, отмечают аналитики.
Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.
Так, майонез в необходимой пропорции стоит 29,7 рубля, сыр — 106,5 рубля, морковь — 11,7 рубля, репчатый лук — 4,7 рубля, яйца — 24 рубля.
Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. На них для приготовления порции салата придётся потратить 168 рублей.
Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 42 млрд кассовых чеков.