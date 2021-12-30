Аналитики подсчитали индексы крабового салата и мимозы

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индексы крабового салата и мимозы. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В декабре 2021 года продукты для приготовления мимозы на семью из четырёх человек обойдутся в 303,4 рубля. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 9%, отмечают аналитики.

Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, в который входит майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 27,4 рубля, сыр — 83,2 рубля, морковь — 9,5 рубля, репчатый лук — 4,3 рубля, яйца — 24 рубля.

Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. На них для приготовления порции салата нужно потратить 155 рублей.

В свою очередь, индекс крабового салата, как отмечают аналитики, в декабре этого года вырос на 11% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Его стоимость оценивается в 259,7 рубля.

Так, для расчётов использовались цены на одну упаковку крабовых палочек (109 рублей), четыре яйца (32 рубля), огурец (36,75 рубля), одну банку консервированной кукурузы (68 рублей), 100 г майонеза (13,7 рубля) и чайную ложку соли (29 копеек).

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 34 млрд кассовых чеков.

Ранее в Тюменской области подсчитали индекс традиционного новогоднего салата оливье.