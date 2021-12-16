В Тюменской области подсчитали индекс салата оливье

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В Тюменской области подсчитали индекс традиционного новогоднего салата оливье.
В Тюменской области подсчитали индекс салата оливье
  • РИА Новости

Как пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Тюменьстата, цена салата в регионе за год выросла на 7,6%.

«Стоимость 2 кг салата оливье в ноябре 2021 года обойдётся тюменцам в 435 рублей 80 копеек. Год назад она составляла 404 рубля 90 копеек», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что больше остальных из ингредиентов подорожал картофель — 400 г за год стали стоить на 45,7% больше.

Наряду с этим стало известно, что стоимость так называемого борщевого набора в Московской области выросла в два раза, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Если говорить о картофеле, то в прошлом году цена была порядка 14—15 рублей за 1 кг. Сейчас эта цена уже превышает 30 рублей, как и стоимость капусты и свёклы», — цитирует Воскресенского «Радио 1».

Как отметил министр, рост цен на овощи связан с засушливым летом.

Ранее сообщалось, что стоимость минимального набора для приготовления салата оливье в Удмуртии выросла за год на 21% и составила в ноябре 366 рублей.

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