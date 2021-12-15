В Удмуртии подсчитали индекс салата оливье

Стоимость минимального набора для приготовления салата оливье в Удмуртии выросла за год на 21% и составила в ноябре 366 рублей.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Удмуртстат.

Для подсчёта использовался рецепт, включающий консервированные огурцы, зелёный горошек, картофель, морковь, яйца, варёную колбасу, репчатый лук и майонез.

Стоимость сельди под шубой в ноябре оценивается в 290 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее, передаёт izh.kp.ru. Для расчёта был использван рецепт, в который входит морковь, свекла, картофель, репчатый лук, филе солёной сельди и майонез.

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