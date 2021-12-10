Аналитик «Рыбсети» Кирова дала советы по покупке икры

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Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова дала советы по покупке икры.
Аналитик «Рыбсети» Кирова дала советы по покупке икры
  • Reuters

«Я всегда рекомендую выбирать икру в прозрачной ёмкости: либо пластик, либо стекло. Если покупаете икру на свой стол, то можно в пластике, если в подарок, то, конечно, стекло. Жестяные банки нельзя просмотреть и понять, какой товар там находится — это некий кот в мешке», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, покупка икры с рук может быть выгоднее, но это тоже вопрос риска, поскольку неизвестно, как продукция хранилась или фасовалась.

«Например, икра в оптовой таре по 25 кг по всем правилам и нормам хранится при температурном режиме от четырёх до шести градусов ниже нуля. В эти куботейнеры не допускаются сторонние примеси и воздух — это герметично запечатанная тара», — напомнила Кирова.

Ранее, как сообщало URA.RU, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.

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