Бывший главный инженер Запорожской АЭС Черничук назначен новым директором станции

Новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер АЭС Юрий Черничук.

Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Новым директором Запорожской атомной станции... стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна НАЭК занимал позицию главного инженера», — цитирует его РИА Новости.

Карчаа назвал Черничука «гипертрофированно порядочным человеком».

Он уточнил, что весь управляющий состав, включая позиции главного инженера, на Запорожской АЭС сейчас сформирован из представителей прежнего коллектива станции, заключивших новый трудовой договор.

Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.