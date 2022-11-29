Совфед рассмотрит обращение к парламентам мира о мерах для прекращения обстрелов ЗАЭС
- РИА Новости
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«Совет палаты принял решение включить в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации обращение к парламентам зарубежных стран по вопросу необходимости принятия неотложных мер и усилий, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ», — сказал он.
Текст обращения готовится комитетами СФ по обороне и безопасности и международным делам.
Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.
Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.