Совфед рассмотрит обращение к парламентам мира о мерах для прекращения обстрелов ЗАЭС

Совет Федерации в среду, 30 ноября, рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв.

«Совет палаты принял решение включить в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации обращение к парламентам зарубежных стран по вопросу необходимости принятия неотложных мер и усилий, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ», — сказал он.

Текст обращения готовится комитетами СФ по обороне и безопасности и международным делам.

Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.