Совфед рассмотрит обращение к парламентам мира о мерах для прекращения обстрелов ЗАЭС

Короткая ссылка
Совет Федерации в среду, 30 ноября, рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принятия неотложных мер, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв.
Совфед рассмотрит обращение к парламентам мира о мерах для прекращения обстрелов ЗАЭС
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Совет палаты принял решение включить в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации обращение к парламентам зарубежных стран по вопросу необходимости принятия неотложных мер и усилий, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ», — сказал он.

Текст обращения готовится комитетами СФ по обороне и безопасности и международным делам.

Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить