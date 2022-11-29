Офтальмолог Азнаурян посоветовал регулярно проверять зрение у детей

Детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян, президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, рассказал, с какой периодичностью нужно проверять зрение у ребёнка.

Первый осмотр у офтальмолога должен состояться, когда ребёнок достигает возраста двух месяцев. Если врач не заметит у пациента отклонений, то в следующий раз к нему надо будет прийти, когда ребёнку исполнится полгода и год. Если всё хорошо, очередной осмотр следует провести в три года, а затем — перед школой.

В школьном же возрасте нужно обследоваться у офтальмолога каждый год, заявил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Со своей стороны, врач-педиатр, неонатолог «ИНВИТРО — Воронеж» Елена Игринева в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что в осенне-зимний период прогулки с грудным ребёнком могут привести к переохлаждению.

«Не рекомендуется гулять при температуре ниже -15 °С, при пронизывающем порывистом ветре. Дождливая погода не является ограничением для прогулок. Начинать прогулки с новорождённым ребёнком обычно рекомендуется в возрасте 7—10 дней», — сказала она.

Ранее заслуженный врач России, педиатр, депутат Госдумы Татьяна Кусайко назвала вакцинацию одной из эффективных мер укрепления в том числе детского иммунитета.