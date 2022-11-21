Педиатр Кусайко назвала вакцинацию одной из эффективных мер укрепления иммунитета

Заслуженный врач России, педиатр, депутат Госдумы Татьяна Кусайко назвала вакцинацию одной из эффективных мер укрепления в том числе детского иммунитета.

«Известен широкий спектр возбудителей острых респираторных инфекций. Но сейчас проводится вакцинация от гриппа — заболевания, которое отличается тяжёлым течением и возможными осложнениями. Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты от гриппа, но существенно снижает риски и облегчает течение болезни», — цитирует эксперта «Парламентская газета».

Как отметила Кусайко, среди противопоказаний к прививке — острое респираторное заболевание или обострение хронического, возраст до полугода, аллергия к компонентам препарата, тяжёлая реакция на предыдущее вакцинирование.

Перед прививкой эксперт посоветовала пройти осмотр у педиатра.

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