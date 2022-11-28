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Диетолог Кабанов посоветовал родителям не заставлять ребёнка доедать еду

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Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, как выработать у ребёнка полезные пищевые привычки.
Диетолог Кабанов посоветовал родителям не заставлять ребёнка доедать еду
  • Gettyimages.ru

Чтобы приучить ребёнка питаться правильно, в первую очередь необходимо начать с себя, отметил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Он посоветовал родителям учить детей полезным пищевым привычкам на собственном примере, отказавшись от вредной пищи. Также, по его словам, никогда не стоит заставлять ребёнка доедать еду до конца, поскольку это вредная пищевая привычка, провоцирующая расстройство пищевого поведения.

Со своей стороны, врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» посоветовала употреблять настой красной луковой шелухи. По словам диетолога, в ней содержится много кверцетина, который укрепляет стенки сосудов, снижая воспаление в организме.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.

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