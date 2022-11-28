Эндокринолог Котешкова предупредила, что кормление детей коровьим молоком увеличивает риск диабета
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«Раннее вскармливание ребёнка коровьим молоком может привести к тому, что возникает сахарный диабет», — сказала Котешкова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По её словам, к числу факторов, увеличивающих риски развития диабета, относятся также употребление глютена и сои, ненасыщенных жиров, наличие в питании тяжёлых металлов, нитратов и прочего.
Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.