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Гастроэнтеролог Марченко назвала пищу комнатной температуры полезной

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Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко рассказала, какой температуры должна быть приготовленная пища.
Гастроэнтеролог Марченко назвала пищу комнатной температуры полезной
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«Необходимости в регулярном приёме горячей еды нет. Условно, если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное — употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но ещё лучше — температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию», — уточнила Марченко в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева в беседе с «Российской газетой» перечислила правила здорового питания.

Так, специалист посоветовала употреблять не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно, включить в рацион нежирное мясо, птицу, рыбу, кисломолочные продукты, ограничить потребление продуктов, содержащих животные (насыщенные) и транс-жиры, холестерин и добавленный сахар.

Ранее врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала рекомендации по покупке качественной красной икры.

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