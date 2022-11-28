Гастроэнтеролог Марченко назвала пищу комнатной температуры полезной

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко рассказала, какой температуры должна быть приготовленная пища.

«Необходимости в регулярном приёме горячей еды нет. Условно, если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное — употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но ещё лучше — температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию», — уточнила Марченко в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева в беседе с «Российской газетой» перечислила правила здорового питания.

Так, специалист посоветовала употреблять не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно, включить в рацион нежирное мясо, птицу, рыбу, кисломолочные продукты, ограничить потребление продуктов, содержащих животные (насыщенные) и транс-жиры, холестерин и добавленный сахар.

Ранее врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала рекомендации по покупке качественной красной икры.