Узнать больше

Диетолог Королёва посоветовала покупать красную икру в крупных торговых сетях

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала рекомендации по покупке качественной красной икры.
Диетолог Королёва посоветовала покупать красную икру в крупных торговых сетях
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitrii Lebedev / EyeEm

«Качественная красная икра не должна быть раздавленной. Она не должна сильно слипаться. Икринки могут легко отделяться друг от друга, они имеют одинаковую форму. В объёме они должны быть одинаковыми, не тусклыми. То есть у них должен быть характерный блеск на поверхности», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, покупать икру лучше в крупных торговых сетях.

«Перед тем как решиться на покупку, надо посмотреть среднюю цену или разброс ценовой политики, чтобы было понимание, сколько сейчас стоит икра, какова ценовая политика в различных магазинах», — посоветовала Королёва.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной службой новостей посоветовала питаться сбалансированно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить