Диетолог Королёва посоветовала покупать красную икру в крупных торговых сетях

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала рекомендации по покупке качественной красной икры.

«Качественная красная икра не должна быть раздавленной. Она не должна сильно слипаться. Икринки могут легко отделяться друг от друга, они имеют одинаковую форму. В объёме они должны быть одинаковыми, не тусклыми. То есть у них должен быть характерный блеск на поверхности», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, покупать икру лучше в крупных торговых сетях.

«Перед тем как решиться на покупку, надо посмотреть среднюю цену или разброс ценовой политики, чтобы было понимание, сколько сейчас стоит икра, какова ценовая политика в различных магазинах», — посоветовала Королёва.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной службой новостей посоветовала питаться сбалансированно.