Диетолог Королёва посоветовала покупать красную икру в крупных торговых сетях
- Gettyimages.ru
- © Dmitrii Lebedev / EyeEm
«Качественная красная икра не должна быть раздавленной. Она не должна сильно слипаться. Икринки могут легко отделяться друг от друга, они имеют одинаковую форму. В объёме они должны быть одинаковыми, не тусклыми. То есть у них должен быть характерный блеск на поверхности», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, покупать икру лучше в крупных торговых сетях.
«Перед тем как решиться на покупку, надо посмотреть среднюю цену или разброс ценовой политики, чтобы было понимание, сколько сейчас стоит икра, какова ценовая политика в различных магазинах», — посоветовала Королёва.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной службой новостей посоветовала питаться сбалансированно.