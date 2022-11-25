Производительность столичных рентгенологов благодаря телемедицине повысилась вдвое

В Москве производительность врачей-рентгенологов удалось увеличить вдвое за счёт реорганизации системы лучевой диагностики.

Центр диагностики и телемедицины реализовал новый формат работы системы лучевой диагностики, который в международной практике имеет название «телемедицина», а в России получил название «референс-центр», передаёт НТВ.

«Новая модель организации медицинской помощи обеспечила бесперебойное проведение лучевых исследований, повысила производительность труда в два раза и сократила время подготовки заключения на 75% — с 27 до 6,5 часов», — рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Москвы Юрий Васильев.

Наряду с этим стало известно, что в особой экономической зоне «Дубна», на предприятии компании «Алтегра», запустили производство уникального антибиотика «Бианем АФ». Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Уточняется, что лекарство используется в том числе для борьбы с внутрибольничными инфекциями органов дыхания и при заражении крови.

Ранее сообщалось, что в столичных поликлиниках начнут выписывать электронные рецепты на льготные лекарства сроком до одного года.