В Москве врачи смогут выписывать льготникам электронные рецепты сроком до года

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столичных поликлиниках начнут выписывать электронные рецепты на льготные лекарства сроком до одного года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Теперь врачи смогут выписывать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом, пациентам больше не придётся лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе», — отметила Ракова.

С информацией о рецептах можно ознакомиться в электронных медкартах в разделе «Мои рецепты», а также в медучреждениях.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.