В Москве врачи смогут выписывать льготникам электронные рецепты сроком до года
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Теперь врачи смогут выписывать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом, пациентам больше не придётся лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе», — отметила Ракова.
С информацией о рецептах можно ознакомиться в электронных медкартах в разделе «Мои рецепты», а также в медучреждениях.
Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.