Диетолог Писарева посоветовала полезные напитки для холодного времени года

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала об альтернативных зимних напитках.

По словам диетолога, большую популярность набирает напиток куркума-латте.

«Очень полезный напиток на основе таких пряностей, как куркума, кардамон, чёрный перец. Его пьют горячим, при этом обычно используют растительное молоко — оно делает напиток более насыщенным», — рассказала она.

Также для холодного времени года специалист порекомендовала отвар шиповника, который, по её словам, является достаточно «мощным антиоксидантом».

«Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь», — объяснила Писарева.

Она также подчеркнула, что такой напиток очень актуален для детей.

«Все эти напитки содержат полезные ингредиенты и именно в зимний период будут уменьшать количество заболеваний», — добавила собеседница RT.

Кроме того, врач посоветовала добавлять в напиток на основе травяного чая сублимированные ягоды, это придаст насыщенный вкус и цвет.

«Сублимированные ягоды (например, малины, клубники) — это высушенные специальным способом плоды, при котором сохраняются все полезные витамины и микроэлементы. И в них сохраняется намного больше полезных веществ, чем в замороженных», — заключила Писарева.

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