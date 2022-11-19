Диетолог Соломатина рассказала, как на организм влияет полный отказ от сладкого

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как на организм влияет полный отказ от сладкого.

«Это те продукты, где есть добавленный сахар, и если мы от них откажемся, то ничего, кроме пользы, с нашим организмом не произойдёт», — объяснила врач.

Особенно, как подчеркнула специалист, когда у человека есть лишний вес, диабет и непереносимость глюкозы.

«Сахар как таковой — это углеводы, а углеводы мы не можем совсем изъять из нашего питания. Но если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдёт, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов», — рассказала Соломатина.

По её словам, даже если совсем исключить углеводы из рациона, какое-то время организм будет компенсировать их недостаток.

«Не так страшен сахар, как его количество. Если сахара поступает больше, чем человек может израсходовать, даже из тех же картофеля, тыквы, свёклы, которые не принято считать, что они содержат сахар, если мы уберём добавленный, то хорошо вздохнут поджелудочная, печень, сосуды, мозг, кожа, волосы — весь наш организм», — отметила собеседница RT.

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