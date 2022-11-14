Врач Калинчев назвал причины возникновения диабета
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Как напомнил специалист, диабет делится на два типа: инсулинозависимый и инсулиннезависимый.
«Диабет 1-го типа обычно возникает в детском возрасте, 2-го — в зрелом», — пояснил Калинчев.
Он добавил, что в развитии инсулинозависимого диабета важную роль играет генетическая предрасположенность.
«Обычно он диагностируется в юном возрасте и в ситуации, когда, например, ребёнок заболел, попал в больницу или реанимацию, сделали анализы и выяснили, что у него диабет», — рассказал эксперт.
Собеседник RT также отметил, что часто диабет 1-го типа выявляется в экстренной, угрожающей жизни ситуации.
«Диабет 2-го типа — инсулиннезависимый — возникает как осложнение ожирения... Обычно это десятилетия неправильного питания, гиподинамии, нездорового образа жизни», — объяснил врач.
Диетолог заявил, что диабет 2-го типа отличается от 1-го тем, что на начальных стадиях развития он полностью обратим, если человек меняет образ жизни и начинает профильное лечение.
При этом, как подчеркнул эндокринолог, диабет 1-го типа — это вопрос «исключительно медицинских технологий, фармацевтического бизнеса и развития технологической части».
Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.
Ранее диетолог Калинчев рассказал о причинах детского ожирения.