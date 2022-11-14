Врач Калинчев назвал причины возникновения диабета

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с RT рассказал о типах диабета, а также о методах их лечения.

Как напомнил специалист, диабет делится на два типа: инсулинозависимый и инсулиннезависимый.

«Диабет 1-го типа обычно возникает в детском возрасте, 2-го — в зрелом», — пояснил Калинчев.

Он добавил, что в развитии инсулинозависимого диабета важную роль играет генетическая предрасположенность.

«Обычно он диагностируется в юном возрасте и в ситуации, когда, например, ребёнок заболел, попал в больницу или реанимацию, сделали анализы и выяснили, что у него диабет», — рассказал эксперт.

Собеседник RT также отметил, что часто диабет 1-го типа выявляется в экстренной, угрожающей жизни ситуации.

«Диабет 2-го типа — инсулиннезависимый — возникает как осложнение ожирения... Обычно это десятилетия неправильного питания, гиподинамии, нездорового образа жизни», — объяснил врач.

Диетолог заявил, что диабет 2-го типа отличается от 1-го тем, что на начальных стадиях развития он полностью обратим, если человек меняет образ жизни и начинает профильное лечение.

При этом, как подчеркнул эндокринолог, диабет 1-го типа — это вопрос «исключительно медицинских технологий, фармацевтического бизнеса и развития технологической части».

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.

Ранее диетолог Калинчев рассказал о причинах детского ожирения.