Диетолог Калинчев рассказал о причинах детского ожирения

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с RT рассказал о причинах детского ожирения.

По словам специалиста, в мире «пандемия детского ожирения».

«Причины банально просты, как и у взрослых: гиподинамия и избыток пищи, способствующей ожирению (простые углеводы и насыщенные трансжиры)», — объяснил Калинчев.

Он также подчеркнул, что лечение детей осложняется ограничением в выборе лекарств, которые можно применять, так как большинство препаратов зарегистрировано только для взрослых.

Для максимальной эффективности врач рекомендовал лечить всю семью, в противном случае, по его словам, лечение будет бесполезным.

«Не получится кормить правильной едой только ребёнка, когда остальные члены семьи едят то, что есть нельзя. В этом и есть основная сложность. На приём к врачу детей с ожирением обычно приводят такие же родители. При этом у себя проблем они не видят и хотят, чтобы врач вылечил их ребёнка отдельно от всей семьи. Так не получится. В семье все должны питаться правильно и своим примером показывать, что и как надо делать», — рассказал он.

Также собеседник RT напомнил о важности физической активности.

«Откуда взялась тотальная гиподинамия? Тренд на дистанционное образование за годы пандемии COVID-19 также вносит свой негативный вклад. Из-за гаджетомании дети не хотят и не любят гулять на свежем воздухе, предпочитают сидеть дома и играть в виртуальные игры», — отметил Калинчев.

Все эти причины усугубляются избыточным питанием неправильными продуктами, добавил специалист.

«К сожалению, нигде в мире не заметно, чтобы ситуация хоть как-то менялась к лучшему. Ожирение только молодеет и утяжеляется. Не за горами и бариатрические операции для детей, если ничего не изменится», — заключил диетолог.

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