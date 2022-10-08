Диетолог Писарева рассказала, чем можно заменить сладости

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, чем с точки зрения правильного питания можно заменить сладости.

С точки зрения правильного питания диетолог рекомендует заменить сладости фруктами «в умеренном количестве».

Употреблять их она советует до 17 часов, примерно через два часа после еды, «чтобы переварилась основная пища».

«Также это могут быть сахарозаменители, но лучше использовать натуральный эритрит (относится к классу сахарных спиртов. — RT) либо стевия (растительный подсластитель. — RT). Сиропы топинамбура, агавы или цикория», — рассказала Писарева.

По её словам, альтернативной заменой может быть мёд, но только «если на него нет аллергии».

«Различные сухофрукты, конфеты из сухофруктов, горький шоколад, домашние конфеты, которые сделаны из сухофруктов и горького шоколада, протеиновые батончики», — заключила специалист.

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