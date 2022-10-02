Диетолог Бережная рассказала о правилах потребления имбиря

Кандидат медицинский наук гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала в беседе с RT о правильном потреблении имбиря.

«Имбирь является не только приправой, но и содержит достаточно большое количество антиоксидантов, а также большое количество витаминов группы В, С», — рассказала специалист.

По её словам, имбирь также имеет в составе «достаточно агрессивные» вещества, которые могут раздражать слизистую желудка.

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью — может вызвать обострение заболеваний, в том числе панкреатита, холецистита, особенно если есть камни или эрозивно-язвенные процессы в желудке», — объяснила Бережная.

Кроме того, как отметила врач, продукт обладает «желчегонным, раздражающим действием и усиливает аппетит».

«Можно потреблять при простудах, но, как правило, заваривается в чай в небольшом количестве. Вместе с мёдом и облепихой может давать приятный терпкий вкус для того, чтобы немного облегчить першение в горле, но это не продукт для ежедневного применения», — заключила она.

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