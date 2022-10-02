военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Бережная рассказала о правилах потребления имбиря

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Кандидат медицинский наук гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала в беседе с RT о правильном потреблении имбиря.
Диетолог Бережная рассказала о правилах потребления имбиря
  • РИА Новости

«Имбирь является не только приправой, но и содержит достаточно большое количество антиоксидантов, а также большое количество витаминов группы В, С», — рассказала специалист.

По её словам, имбирь также имеет в составе «достаточно агрессивные» вещества, которые могут раздражать слизистую желудка.

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью — может вызвать обострение заболеваний, в том числе панкреатита, холецистита, особенно если есть камни или эрозивно-язвенные процессы в желудке», — объяснила Бережная.

Кроме того, как отметила врач, продукт обладает «желчегонным, раздражающим действием и усиливает аппетит».

«Можно потреблять при простудах, но, как правило, заваривается в чай в небольшом количестве. Вместе с мёдом и облепихой может давать приятный терпкий вкус для того, чтобы немного облегчить першение в горле, но это не продукт для ежедневного применения», — заключила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как следует правильно питаться в течение рабочего дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить