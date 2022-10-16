Диетолог Соломатина рассказала, какой фастфуд самый безопасный

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какой фастфуд самый безопасный.

«Фастфуд — это то, что даёт нам возможность быстро перекусить. Это могут быть различные роллы, главное, чтобы они были свежие. От соевого соуса, который подают в ресторанах быстрого питания, тоже лучше отказаться», — рассказала диетолог.

Самым полезным фастфудом она назвала пиццу. Однако уточнила, что пицца должна быть «без копчёной колбасы, с сыром, грибами и большим количеством томатов».

«Картофель стоит брать деревенский — он полезнее, и желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей. Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус», — объяснила Соломатина.

С наггетсов и куриных крылышек специалист рекомендовала снимать панировку.

Она также призвала не запивать пищу холодными напитками.

«Коктейли, молочные коктейли и любые холодные напитки, особенно со льдом, не дают нормально перевариваться еде», — отметила собеседница RT.

Если есть необходимость съесть чипсы или пирожки, врач рекомендовала брать запечённые.

Наиболее правильной будет куриная шаурма без майонеза, с томатным соусом и большим количеством овощей.

К быстрорастворимой лапше, по мнению специалиста, также лучше добавить овощи.

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