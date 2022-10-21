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Эндокринолог Нечаева назвала проблемы с почками возможным последствием ожирения

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Врач-эндокринолог Группы компаний «ОМС» кандидат медицинских наук Ольга Нечаева предупредила, что лишний вес может осложнять течение ряда заболеваний, а в некоторых случаях и провоцировать их.
Эндокринолог Нечаева назвала проблемы с почками возможным последствием ожирения
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В частности, в беседе с «Известиями» специалист сообщила, что ожирение считается одной из причин развития диабета 2-го типа.

«Прежде всего страдают почки, органы зрения, нервные окончания, прогрессирует атеросклероз в сосудах сердца, головного мозга, конечностях, что приводит к существенному снижению качества жизни», — сказала Нечаева.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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