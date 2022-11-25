Врач Курочкина посоветовала желающим похудеть снижать калорийность еды постепенно

Врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алёна Курочкина посоветовала желающим сбросить лишний вес проанализировать свой рацион и режим питания.

«Важно понять, сколько калорий вы употребляете, какую еду едите... Люди, например, по формулам (сейчас в интернете всё это доступно), рассчитывают необходимую норму и резко начинают есть меньшее количество калорий. Это неправильно. Снижать калорийность необходимо постепенно», — рассказала она в интервью ИА «Время Н».

Она также отметила, что некоторым людям, помимо нормализации питания и занятий спортом, потребуется квалифицированная помощь психолога или психотерапевта. Это необходимо в тех случаях, когда речь идёт о расстройстве пищевого поведения.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.