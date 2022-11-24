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Диетолог Суржик назвала изменение режима питания главной причиной набора веса зимой

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Кандидат медицинских наук, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рассказала, почему зимой люди легче набирают вес.
Диетолог Суржик назвала изменение режима питания главной причиной набора веса зимой
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  • © Westend61

«Зимой мы часто едим меньше овощей и фруктов, которые содержат сложные углеводы и пищевые волокна, и увеличиваем потребление простых углеводов и жирной пищи. Сами того не замечая, едим больше калорий. Кроме того, зачастую мы меньше двигаемся зимой: одеваться неохота, на улице не очень приятная погода, в итоге гуляем реже, физическая активность снижается. Вместе это приводит к набору веса», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны, нутрициолог и внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова перечислила «Известиям» продукты, помогающие повысить концентрацию.

В топ-5 эксперт включила красную рыбу как источник жирных кислот, сельдерей, горький шоколад, кофе и богатую витаминами группы В чернику.

Ранее эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.

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