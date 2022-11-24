Диетолог Суржик назвала изменение режима питания главной причиной набора веса зимой

Кандидат медицинских наук, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рассказала, почему зимой люди легче набирают вес.

«Зимой мы часто едим меньше овощей и фруктов, которые содержат сложные углеводы и пищевые волокна, и увеличиваем потребление простых углеводов и жирной пищи. Сами того не замечая, едим больше калорий. Кроме того, зачастую мы меньше двигаемся зимой: одеваться неохота, на улице не очень приятная погода, в итоге гуляем реже, физическая активность снижается. Вместе это приводит к набору веса», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны, нутрициолог и внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова перечислила «Известиям» продукты, помогающие повысить концентрацию.

В топ-5 эксперт включила красную рыбу как источник жирных кислот, сельдерей, горький шоколад, кофе и богатую витаминами группы В чернику.

Ранее эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.