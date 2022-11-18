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Диетолог Лазуренко назвала алкоголь и сладости в ряду ухудшающих работу мозга продуктов

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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко назвала продукты, ухудшающие работу мозга.
Диетолог Лазуренко назвала алкоголь и сладости в ряду ухудшающих работу мозга продуктов
  • Gettyimages.ru

Речь идёт о таких продуктах, как алкоголь, трансжиры, жареное и сладости, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».  

По её словам, алкоголь обладает токсическим действием и негативно влияет на центральную нервную систему. От трансжиров и пережаренной пищи страдают сосуды, а от сладостей в организме запускается процесс гликирования, в результате чего мозг начинает угасать.

Со своей стороны, агроном Владимир Викулов в интервью Радио Sputnik рассказал, как выбрать хурму.

Хурма должна быть достаточно мягкой на ощупь, но не переспевшей. Лучше выбирать равномерно окрашенные плоды, они гораздо вкуснее, объяснил Викулов.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог центра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова заявила о невозможности полного отказа от соли.

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