Диетолог Тихомирова заявила о невозможности полного отказа от соли

Врач-терапевт, врач-диетолог центра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова заявила о невозможности полного отказа от соли.

«Любые продукты животного происхождения (мясо, птица, рыба, творог, сыр, яйца) уже имеют в своём составе естественный натрий, который является важной составляющей всех живых организмов. Поэтому даже если мы не употребляем соль, но едим животные продукты и какие-то готовые продукты, например хлеб, — в них содержится соль, и этого количества нашему организму достаточно», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, отказ от соли не представляет опасности для организма, и глобальная проблема — это, наоборот, избыточное поступление натрия, поскольку это приводит к отёчности и проблемам с давлением.

Со своей стороны, врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что хурму лучше всего употреблять отдельно.

«Хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком», — сообщила она.

Как добавила эксперт, в хурме есть легкоусвояемые сахара, поэтому её не стоит употреблять тем, кто страдает от диабета.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.