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Врач Кашух рассказала о вреде и пользе домашних заготовок

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Анастасия Румянцева
Соленья не рекомендуется включать в ежедневное меню, однако употребление некоторых овощей в консервированном виде не менее полезно, чем в свежем. Об этом RT заявила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
Врач Кашух рассказала о вреде и пользе домашних заготовок
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По мнению врача-гастроэнтеролога лаборатории «Гемотест», из-за высокого содержания в составе домашних заготовок соли, уксуса, сахара и специй избыточное потребление консервированных овощей вредно для здоровья.

Большое количество соли формирует задержку воды, появляются отёки, отметила собеседница RT.

Также, как напомнила специалист, после солёной пищи человек пьёт больше жидкости: отёки усугубляются, нагрузка на почки увеличивается, и они начинают усиленно работать.

«Если консервированная продукция появляется на столе слишком часто, обменные процессы в организме нарушаются, появляются патологии почек. Это может грозить осаждением выводимых солей в области почечных лоханок, что провоцирует мочекаменную болезнь», — добавила врач.

Повышенная концентрация соли в пище негативно сказывается и на состоянии кровеносных сосудов, вызывает повышение артериального давления, предупредила эксперт.

Помимо этого, маринады с уксусом или лимонной кислотой в консервированных продуктах приводят к обострению проблем с пищеварением.

Кроме того, как пояснила врач, иногда хозяйки вместо уксуса добавляют таблетки ацетилсалициловой кислоты.

В некоторых рецептах на банку солений советуют добавлять до десяти таблеток аспирина, что совершенно недопустимо, учитывая побочные эффекты этого лекарства, подчеркнула Кашух.

Она также напомнила, что тепловая обработка, кислоты маринада и воздействие света разрушают основные витаминные компоненты овощей, из которых приготовлены соленья.

«Однако некоторые из них сохраняются практически полностью, например, такие минеральные вещества, как магний и кальций, а также антиоксидант из томатов ликопин. При тепловой обработке его удельный вес только растёт», — добавила гастроэнтеролог.

По её словам, ликопин помогает восстановить сосуды и артерии, повреждённые из-за сердечно-сосудистых заболеваний, расщепляет жиры, увеличивает жизнь клеток костной ткани и препятствует развитию онкологических заболеваний.

«Поэтому консервированные помидоры даже полезнее, чем свежие», — заключила она.

Ранее врач Кашух рассказала, как избежать отравления домашними консервами.

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