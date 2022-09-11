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Врач Кашух рассказала, как избежать отравления домашними консервами

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Анастасия Румянцева
Осень — пора сбора урожая и его консервирования, но необходимо соблюдать правила безопасности. Как яд попадает в консервы, почему отравление угрожает жизни человека и как защититься — об этом RT рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
Врач Кашух рассказала, как избежать отравления домашними консервами
  • Gettyimages.ru

Она напомнила, что в случае нарушения технологии консервирования домашние заготовки потенциально несут серьёзную опасность для человека и могут спровоцировать возникновение такого заболевания, как ботулизм.

Его вызывает бактерия Clostridium botulinum, а точнее, выделяемый ею ботулотоксин — опасный органический яд, заявила собеседница RT.

«Бактерия попадает в продукты с частицами почвы и прекрасно себя чувствует без доступа кислорода — в герметично закрытых банках. Отравленные консервы коварны, так как не имеют специфического вкуса или запаха. Признаками яда в домашних заготовках могут быть вздутая банка или крышка, плесень, пузырьки, помутнения. Сразу избавляйтесь от таких консервов, чтобы не рисковать здоровьем, жизнью»,  предупредила врач-эксперт «Гемотеста».

Специалист добавила, что ботулотоксин попадает с едой в кишечник, вызывая у человека рвоту, диарею или запор, схваткообразные боли в животе.

Затем, по словам Кашух, токсин с током крови распространяется по всему организму.

Зачастую страдает зрение: возникает сетка перед глазами, появляется двоение в глазах, расширяются зрачки.

Кроме того, добавляются поражения нервной системы: нарушается речь, затрудняются процессы жевания и глотания.

«Ботулизм смертельно опасен, так как яд может вызвать поражение дыхательных мышц, приводя к остановке дыхания. Если после употребления консервов вы почувствовали расстройство ЖКТ, проблемы со стороны нервной системы  срочно обратитесь за медицинской помощью. Желательно также сохранить банку с остатками консервов: лабораторный анализ подтвердит или опровергнет наличие ботулотоксина, поможет врачу выбрать максимально эффективное лечение», объяснила Кашух.

По словам эксперта, необходимо предотвратить саму возможность попадания ботулотоксина в организм.

«Это значит покупать консервы только у проверенных производителей, не приобретать домашние заготовки с рук, у частных продавцов, а при домашнем консервировании  тщательно промывать продукты и строго придерживаться технологии консервирования», — заключила врач.

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