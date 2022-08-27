Врач посоветовал добавить в рацион лосось и петрушку для восстановления кожи после солнца
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Как пояснил Брыкин, за гладкость кожи отвечает коллаген.
«Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь. Чтобы эти вещества поступали в организм, необходимо разнообразно и рационально питаться», — подчеркнул врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Помимо этого, по его словам, коллаген важен для здоровья костей и сухожилий, зубов, кровеносных сосудов.
Нутрициолог добавил, что витамином D богаты печень трески, лосось, консервированный тунец, куриные яйца.
Витамин C, или аскорбиновая кислота, участвует в огромном количестве биохимических реакций организма, в частности в синтезе коллагена, напомнил специалист.
«В больших концентрациях витамин содержится в шиповнике, клюкве, квашеной капусте, болгарском перце, чёрной смородине, облепихе, помидорах, петрушке, цитрусовых. Следует учитывать, что витамин C — самый нестабильный витамин, мгновенно разрушающийся под действием температуры выше 60 °C. Поэтому для приготовления отвара из шиповника целесообразно использовать горячую воду, но не кипяток, иначе аскорбиновой кислоты там не будет, останется только вкус», — предупредил он.
Также собеседник RT заявил, что в рационе должны присутствовать шпинат, капуста брокколи, авокадо, кешью, миндаль, семена подсолнечника, зелёный лук, петрушка, курага, томаты и натуральный йогурт.
Кроме того, важно употреблять в пищу источники кальция, железа, цинка и меди, подчеркнул эксперт.
По его мнению, одновременно с рационализацией питания необходимо настроить режим сна и отдыха, минимизировать стрессы.
«На синтезе коллагена негативно сказывается так называемый гормон стресса — кортизол, который выделяется в большом количестве, когда вы нервничаете, голодаете или испытываете повышенные физические нагрузки. Спать рекомендуется не менее семи с половиной часов, ложиться — не позднее 23 часов», — объяснил он.
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