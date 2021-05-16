Дерматолог рассказала о выборе правильного солнцезащитного крема

Дерматолог, косметолог Ирина Котова рассказала в беседе с RT, как правильно выбрать солнцезащитный крем.

«Если это, условно говоря, наши широты, то достаточно каких-то средних фотозащит: 20—30 SPF. Единственное, очень многое зависит от фототипа кожи: мы все по-разному реагируем на солнце. Желательно подготовить кожу, начать принимать витамины (это витамины А, Е, С), а также микроэлементы — те же самые селен и цинк, которые помогают адаптировать кожу к солнцу», — сказала Котова.

Она отметила, что нужно следить, чтобы в составе крема были и физические, и химические фильтры.

«Плюс должен быть значок UVA/UVB — то есть те кремы, которые защищают от всех лучей», — пояснила специалист.

По её словам, также желательно, чтобы в составе были антиоксиданты.

«Те же самые витамин С, витамин Е — это будет способствовать тому, что кожа безболезненно перенесёт солнце. С середины апреля или даже раньше повышена солнечная активность, поэтому, если даже есть облака, фотозащиту всё равно желательно использовать», — заключила эксперт.

Ранее врач-дерматолог Натэла Гришина рассказала о возможном вреде раннего весеннего солнца для здоровья.