Врач рассказала о возможном вреде раннего весеннего солнца для здоровья

Врач-дерматолог Натэла Гришина рассказала о возможном вреде раннего весеннего солнца для здоровья.

«Если говорить о раннем весеннем солнце, то оно действительно может быть опасно, если сразу резко выходить на солнце. Кожа ещё не защищена, ещё нет иммунитета у неё, и можно, находясь долго на таком раннем солнце, действительно даже получить лёгкие ожоги», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, для защиты от ультрафиолетового излучения нужно использовать крем.

Как уточнила Гришина, если нет проблем с пигментацией и нарушений меланогенеза, то допустимы обычные средства, где фактор защиты около 8—10 SPF.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.