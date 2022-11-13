Узнать больше

Терапевт Чернышова рассказала о пользе стресса для организма

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала о влиянии стресса на организм.
Терапевт Чернышова рассказала о пользе стресса для организма
  • Gettyimages.ru
  • © StockPlanets

По словам врача, стресс — это приспособительная реакция организма, без которой человек не смог бы выжить.

Она привела в пример гипотетическую ситуацию с нападением тигра и напомнила, что при внезапном «изменении внешней среды» организм подключает новые силы.

«Человек быстро группируется, прыгает в сторону либо на дерево или же, наоборот, вступает в схватку. Для всех этих ситуаций нужно, чтобы сердце билось очень быстро, перегоняло кровь с максимальной скоростью, лёгкие работали активно, насыщая кровь кислородом, мышцы сокращались быстро и сильно. Все эти реакции и составляют суть стресса», — рассказала Чернышова.

То есть, как подчеркнула специалист, стресс — это напряжение, которое нам нужно для выживания.

«Эти реакции универсальны... Например, накричал начальник — реакция та же самая: бей или беги. Сердце бьётся часто, кровь приливает к щекам, дыхание учащается, мышцы непроизвольно сжимаются», — отметила собеседница RT.

При этом терапевт назвала нормальной реакцией отказ от еды при стрессе.

«Один из механизмов стресса — это подавление одних функций за счёт других. Организм полностью отключает пищеварение, иммунитет, инстинкт продолжения рода. То есть во время стресса эти функции никак не реализуются», — уточнила она.

Кроме того, эксперт объяснила, что есть дистресс, то есть хронический или часто повторяющийся стресс, который не несёт в себе полезных свойств.

«Это связано с реалиями современной жизни, где мы не реализуем программу спасения или добычи и другие программы выживания, а впустую тратим эти приспособительные механизмы. Нужно их отличать. Стресс, который помогает выживанию, в целом полезен, но если он возникает часто и не по делу, то это вредно для организма», — заключила Чернышова.

Ранее врачи дали советы, как избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить