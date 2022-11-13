Терапевт Чернышова рассказала о пользе стресса для организма

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала о влиянии стресса на организм.

По словам врача, стресс — это приспособительная реакция организма, без которой человек не смог бы выжить.

Она привела в пример гипотетическую ситуацию с нападением тигра и напомнила, что при внезапном «изменении внешней среды» организм подключает новые силы.

«Человек быстро группируется, прыгает в сторону либо на дерево или же, наоборот, вступает в схватку. Для всех этих ситуаций нужно, чтобы сердце билось очень быстро, перегоняло кровь с максимальной скоростью, лёгкие работали активно, насыщая кровь кислородом, мышцы сокращались быстро и сильно. Все эти реакции и составляют суть стресса», — рассказала Чернышова.

То есть, как подчеркнула специалист, стресс — это напряжение, которое нам нужно для выживания.

«Эти реакции универсальны... Например, накричал начальник — реакция та же самая: бей или беги. Сердце бьётся часто, кровь приливает к щекам, дыхание учащается, мышцы непроизвольно сжимаются», — отметила собеседница RT.

При этом терапевт назвала нормальной реакцией отказ от еды при стрессе.

«Один из механизмов стресса — это подавление одних функций за счёт других. Организм полностью отключает пищеварение, иммунитет, инстинкт продолжения рода. То есть во время стресса эти функции никак не реализуются», — уточнила она.

Кроме того, эксперт объяснила, что есть дистресс, то есть хронический или часто повторяющийся стресс, который не несёт в себе полезных свойств.

«Это связано с реалиями современной жизни, где мы не реализуем программу спасения или добычи и другие программы выживания, а впустую тратим эти приспособительные механизмы. Нужно их отличать. Стресс, который помогает выживанию, в целом полезен, но если он возникает часто и не по делу, то это вредно для организма», — заключила Чернышова.

Ранее врачи дали советы, как избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью.