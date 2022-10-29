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Врач Горина рассказала, как бороться с усталостью в осенний период

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Анастасия Румянцева
Врач общей практики и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина в беседе с RT порекомендовала придерживаться разнообразного питания, богатого витаминами и минералами, поддерживать в норме витамин D, а также наладить режим сна, чтобы избавиться от усталости в осенний период.
Врач Горина рассказала, как бороться с усталостью в осенний период
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Если эти базовые меры не помогают, усталость может быть признаком нарушений эндокринной системы, депрессивных расстройств, анемии и даже самостоятельным заболеванием — всё это требует основательной диагностики и лечения, пояснила собеседница RT.

Часто усталость осенью связана с тем, что образ жизни меняется не в лучшую сторону. По сравнению с летом — сезоном фруктов, ягод и овощей — в холодный период появляется склонность к более жирной и калорийной пище.

«Такие изменения в питании приводят к тому, что организм недополучает важные для здоровья витамины и минералы. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо наладить рацион и проверить уровни витаминов в крови для восполнения возможного дефицита. Принимать витамины самостоятельно, без предварительной диагностики не рекомендуется, так как их избыток может навредить организму», — добавила специалист.

Отдельного внимания заслуживает витамин D, при недостатке которого нарушается работа самых разных систем организма.

Человек получает это ценное вещество из пищи, например рыбы, яиц. Однако преимущественно витамин D вырабатывается самостоятельно под воздействием ультрафиолетовых лучей.

«Проблема заключается в том, что осенью световой день заметно сокращается, а солнечных дней становится всё меньше. Чтобы привести витамин D в норму, необходимо сдать анализ и получить рекомендации врача по дозировке и длительности приёма», — рассказала Горина.

Кроме того, она напомнила, что гигиена и режим сна — простое, но крайне значимое правило для избавления от постоянной усталости.

Также, по её словам, если рациональное питание и качественный сон не избавляют от постоянной усталости, это повод обратиться к врачу, чтобы найти «поломку» в организме и исправить её.

«Такое состояние может возникнуть из-за нарушений в работе щитовидной железы, железодефицитной анемии, постковидного синдрома», — подчеркнула врач общей практики.

Она добавила, что чувство усталости также может быть признаком изнуряющего заболевания — синдрома хронической усталости.

«Причины синдрома хронической усталости пока неизвестны, строятся различные предположения, проводятся исследования. У большинства пациентов с этим синдромом выявляют антитела к вирусам герпеса, нарушения клеточного иммунитета. Известны семейные случаи заболевания, необходимо исключить генетическую предрасположенность», — заключила эксперт.

Ранее клинический психолог Хорс назвал наиболее подверженных осенней депрессии людей.

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