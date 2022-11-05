Врачи дали советы, как избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью

Директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко предупредили в беседе с RT, что осенью у некоторых людей могут обостряться такие заболевания, как артрит и остеохондроз.

По словам Тернового, в осенний период боль в суставах может быть вызвана сырой и холодной погодой.

«Носите тёплую непромокаемую одежду. Также можно воспользоваться разогревающими мазями, например, на основе ментола. Это усилит приток крови к суставам», — рассказал специалист.

Если говорить о ревматических заболеваниях, как объяснил врач, они могут проявляться в любом возрасте.

«Если мы говорим о болезнях суставов, которые связаны с износом, то они могут появляться в возрасте от 40 лет. Если у вас были какие-то травмы в юном возрасте, то болезнь суставов начинается раньше», — уточнил собеседник RT.

В свою очередь, врач-ортопед Андрей Литвиненко также порекомендовал одеваться теплее, а ещё заниматься лечебной физкультурой.

«Осень (как и весна) — это период, когда практически все заболевания опорно-двигательного аппарата на определённой стадии могут обостряться», — объяснил ортопед.

Самыми распространёнными являются артроз, артрит, остеохондроз и различные воспаления мышц и сухожилий, заявил Литвиненко.

«Практически все заболевания опорно-двигательного аппарата так или иначе подвержены смене погоды, а осенью это связано с дополнительным переохлаждением, которое является провоцирующим фактором. В первую очередь стоит сказать об обострении заболеваний крупных суставов (коленные, тазобедренные, плечевые) и мелких суставов (межфаланговых суставов пальцев, кистей рук)», — заключил он.

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