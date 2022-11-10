Следственный комитет подтвердил задержание собственника клуба «Полигон» Мирзоева

Следственный комитет России подтвердил, что в Костроме задержан Ихтияр Мирзоев, собственник помещения, где располагается сгоревший ночной клуб «Полигон».

«В Костроме задержан Ихтияр Мирзоев, собственник помещения, где располагается ночной клуб «Полигон», — сообщило ведомство.

Ранее о задержании Мирзоева сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Пожар в «Полигоне» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали.

По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.

После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Она арестована.