Следственный комитет подтвердил задержание собственника клуба «Полигон» Мирзоева
- РИА Новости
«В Костроме задержан Ихтияр Мирзоев, собственник помещения, где располагается ночной клуб «Полигон», — сообщило ведомство.
Ранее о задержании Мирзоева сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Пожар в «Полигоне» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали.
По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.
После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Она арестована.