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Диетолог Коробкина посоветовала не отказываться от мясных и молочных продуктов

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Врач-диетолог и нефролог Анна Коробкина рассказала, что полный отказ от продуктов животного происхождения, который практикуется при некоторых диетах, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Диетолог Коробкина посоветовала не отказываться от мясных и молочных продуктов
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Растительная пища не может служить полноценной заменой животной, заявила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«Казалось бы, того же кальция гораздо больше в базилике — 370 мг, чем в молоке — 120 мг. Однако, как и многие микроэлементы, он биодоступен и гораздо легче усваивается из продуктов животного происхождения. Чтобы получить суточную норму кальция из шпината или брокколи, нужно будет съесть несколько килограммов», — объяснила диетолог.

Со своей стороны, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в разговоре с «Москвой 24» отметила, что регулярное употребление выпечки может спровоцировать развитие онкологии.

Ранее врач уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиники» Александр Боршевецкий рассказал о продуктах, вредных для почек.

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