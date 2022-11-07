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Диетолог Королёва посоветовала есть квашеную капусту для профилактики инфаркта

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что употребление квашеной капусты поможет снизить риск инфаркта.
Диетолог Королёва посоветовала есть квашеную капусту для профилактики инфаркта
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  • © """Gross, Petr"""

«Заниматься профилактикой ненужных нам проблем можно с помощью квашеной капусты. В ней много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки», — сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».

В свою очередь, врач-терапевт, диетолог Ольга Перевалова в интервью Радио Sputnik заявила, что осенью для профилактики респираторных вирусных инфекций нужно употреблять ягоды.

«Все знают чёрную смородину, малину, чернику, голубику. Но многие забывают, что у нас есть также облепиха, черноплодная рябина и калина. Это тоже идеальные ягоды для укрепления иммунитета, помогающие выстоять в период распространения инфекций», — заключила Перевалова.

Ранее нутрициолог, эксперт FPA и специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алёна Денисова посоветовала есть сезонные овощи осенью.

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