Диетолог Королёва посоветовала есть квашеную капусту для профилактики инфаркта

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что употребление квашеной капусты поможет снизить риск инфаркта.

«Заниматься профилактикой ненужных нам проблем можно с помощью квашеной капусты. В ней много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки», — сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».

В свою очередь, врач-терапевт, диетолог Ольга Перевалова в интервью Радио Sputnik заявила, что осенью для профилактики респираторных вирусных инфекций нужно употреблять ягоды.

«Все знают чёрную смородину, малину, чернику, голубику. Но многие забывают, что у нас есть также облепиха, черноплодная рябина и калина. Это тоже идеальные ягоды для укрепления иммунитета, помогающие выстоять в период распространения инфекций», — заключила Перевалова.

Ранее нутрициолог, эксперт FPA и специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алёна Денисова посоветовала есть сезонные овощи осенью.