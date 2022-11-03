Диетолог Дианова предупредила о рисках употребления хурмы

Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что злоупотребление хурмой может обострить ряд заболеваний.

Хурма является продуктом с большим содержанием грубых волокон, отметила она в беседе с «Вечерней Москвой».

«Эти волокна могут спровоцировать обострение или появление дивертикулёза — заболевания кишечника», — предупредила Дианова.

Наряду с этим врач-диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман сообщила, что витамин С не так эффективен при простудах, как принято считать.

Ударная доза витамина С во время болезни может поддержать иммунитет, который запускает каскад процессов, требующихся для выздоровления, а насколько быстрым будет эффект, зависит от особенностей организма и состояния здоровья в целом, уточнила она в беседе с «Российской газетой».

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что киноа является самой полезной кашей.