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Диетолог Дианова предупредила о рисках употребления хурмы

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Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что злоупотребление хурмой может обострить ряд заболеваний.
Диетолог Дианова предупредила о рисках употребления хурмы
  • Gettyimages.ru
  • © Amirah Ali / EyeEm

Хурма является продуктом с большим содержанием грубых волокон, отметила она в беседе с «Вечерней Москвой».

«Эти волокна могут спровоцировать обострение или появление дивертикулёза — заболевания кишечника», — предупредила Дианова.

Наряду с этим врач-диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман сообщила, что витамин С не так эффективен при простудах, как принято считать.

Ударная доза витамина С во время болезни может поддержать иммунитет, который запускает каскад процессов, требующихся для выздоровления, а насколько быстрым будет эффект, зависит от особенностей организма и состояния здоровья в целом, уточнила она в беседе с «Российской газетой».

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что киноа является самой полезной кашей.

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